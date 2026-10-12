Квартиру с 15 комнатами выставили на продажу в Москве за 190 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центре Москвы выставили на продажу квартиру площадью 255 квадратных метров за 190 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объявление.

Объект расположен в Скатертном переулке, доме 1914 года постройки. В квартире 10 комнат и 5 изолированных спален. Продавец описывает ее как московскую резиденцию с историей, где можно обустроить библиотеку, кабинет и отдельные зоны для отдыха.

Еще одну многокомнатную квартиру продают на Киевской улице за 165 миллионов рублей. Ее площадь составляет 375 квадратных метров, а планировка включает 14 комнат, 2 санузла и кухню-гостиную. Высота потолков достигает 3,2 метра. Дом находится в районе Дорогомилово, где есть школы, детские сады, магазины, торговые центры, кафе, рестораны и медицинские центры.

В Санкт-Петербурге за 54 миллиона рублей предлагают квартиру площадью 408 квадратных метров с 13 комнатами. Она находится в доходном доме М. Н. Полежаева. Площадь кухни составляет 31 квадратный метр. Согласно объявлению, в здании неоднократно снимали фильмы.

В частности, там проходили съемки сцен "Бандитского Петербурга" и сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко, где дом изображал адрес 302-БИС с "нехорошей квартирой". Также в здании снимал эпизоды фильма "Лето" Кирилл Серебренников.

По словам эксперта Александра Иванова, около 85–90% предложений о продаже объектов с 9 комнатами и более приходится на Москву и Санкт-Петербург. Среди них встречаются обычные квартиры, апартаменты и многоуровневые варианты.

Он отметил, что такое жилье не относится к массовому сегменту. Поэтому срок его продажи может в несколько раз или даже в десятки раз превышать время реализации обычных квартир.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что обнаружение скрытых камер в купленной или арендованной квартире дает новому жильцу законные основания для преследования бывшего собственника. За посягательство на частную жизнь владельцу устройств грозит крупный штраф или тюремный срок до 2 лет.

