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12 октября, 16:15

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АСИ: россиянам требуется порядка 19,5 года для покупки квартиры

Эксперты посчитали, сколько лет нужно копить на квартиру в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россиянам в среднем требуется около 19,5 года, чтобы накопить на квартиру. Такие данные приводятся в аналитическом докладе Агентства стратегических инициатив (АСИ), на который ссылается ТАСС.

Уточняется, что в среднем платеж по ипотеке достигает 145,6% от среднедушевого дохода. Быстрее всего собрать деньги на жилье удается жителям Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов – в среднем за 9,2 года. В НАО, ЯНАО и Магаданской области зафиксировано и минимальное соотношение ипотечного платежа и среднедушевого дохода – 68,4%.

Свои возможности улучшить жилищные условия граждане оценивают в среднем на 1,93 балла. Разброс по регионам – от 1,60 до 2,31 балла. Наивысшие оценки в Татарстане, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе – в среднем 2,17 балла.

Среди отдельных критериев выше всего оценивается наличие предложений жилья, подходящего под запросы граждан и их финансовые возможности, – 1,98 балла. Лидируют здесь Астраханская и Тюменская области, а также ЯНАО со средним результатом 2,19 балла.

Доступность ипотеки и ипотечных программ с материальной точки зрения оценивается ниже – в 1,87 балла. Лучшие показатели по этому критерию отмечены в Белгородской области, Карачаево-Черкесии и Дагестане – в среднем 2,12 балла.

В докладе указано, что возможность улучшить жилищные условия стала самым низко оцениваемым опросным показателем Национального рейтинга качества жизни: и доступность подходящего жилья, и доступность ипотеки получили в среднем менее 2 баллов.

Ранее в центре Москвы выставили на продажу квартиру площадью 255 квадратных метров за 190 миллионов рублей. В ней 10 комнат и 5 изолированных спален. Продавец описывает ее как московскую резиденцию с историей, где можно обустроить библиотеку, кабинет и отдельные зоны для отдыха.

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