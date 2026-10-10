Москва перевела мониторинг градостроительных показателей в автоматический режим

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве автоматизировали передачу градостроительных данных в объединенную систему мониторинга города. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Нововведение позволяет оперативно получать актуальные сведения о состоянии территорий и отслеживать выполнение плановых значений госпрограмм.

Информация по 117 показателям поступает в АИС "Цифровой двойник" с помощью программного интерфейса API из АИС УГД и ГИС ОГД департамента градостроительной политики Москвы. В этих системах аккумулируются данные города в виде цифровых паспортов объектов капитального строительства и пространственных данных на карте.

В систему передаются показатели ввода жилой недвижимости за счет бюджетных средств, информационные модели объектов, прошедших экспертизу, а также данные со строительных площадок. Благодаря автоматизации статус строительства объектов обновляется без необходимости вручную собирать и переносить показатели из разных источников.

"Автоматизация работы с градостроительными данными помогает сделать мониторинг более оперативным и прозрачным. <...> Это позволяет быстрее видеть изменения и оценивать динамику развития города", – отметил Ефимов.

По его словам, система показывает, как фактические результаты соотносятся с установленными целевыми показателями. Это помогает своевременно выявлять отклонения и видеть, по каким направлениям требуется дополнительное внимание.

Картографическая составляющая дает возможность оценивать показатели с учетом их территориального распределения. В дальнейшем это упрощает подготовку аналитики и повышает качество управленческих решений.

Автоматизированный обмен данными также снижает объем ручной работы специалистов и защищает от риска технических ошибок при переносе информации. Все необходимые сведения поступают в систему по единому цифровому каналу.

Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что сферы города невозможно развивать по отдельности. Например, экосистема mos.ru объединяет все информационные потоки и информационную технологию столицы. Платформы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ должны постоянно развиваться. Кроме того, в работе всех структур важны большие городские данные.