Более 80 городских услуг оцифровано и модернизировано в Москве с начала года

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Сегодня в многофункциональном комплексе "Мечта" на Пушкинской набережной в Парке Горького стартует II Глобальный цифровой форум, который соберет ведущих международных экспертов. Его организуют при поддержке правительства России, партнером выступает правительство Москвы. Столица проведет на форуме сессии об искусственном интеллекте (ИИ), цифровых двойниках и умных городах, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Уделяя особое внимание передовым технологиям, Москва задает новый стандарт качества жизни в мегаполисе. Одно из приоритетных направлений – развитие электронных сервисов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. Только с начала этого года оцифровано и модернизировано больше 80 городских услуг", – рассказала Сергунина.

На портале mos.ru представлено свыше 460 полезных услуг и сервисов в электронном виде. Они помогают решать разные задачи – от записи в творческие кружки и спортивные секции до передачи показаний счетчиков, оформления документов для бизнеса и получения мер поддержки.

На Глобальном цифровом форуме 8 октября Москва проведет сессию "Город в 3D: как цифровые двойники меняют жизнь мегаполиса". По оценке столичного Департамента информационных технологий, в мире насчитывается уже 1,2 тысячи таких моделей, созданных с учетом особенностей конкретных регионов. Эксперты обсудят, как объединять городские данные с помощью цифрового двойника и использовать его возможности для прогнозирования и принятия решений.

На 9 октября запланирована сессия "ИИзация" как тренд умных городов". Искусственный интеллект можно назвать одной из самых быстроразвивающихся технологий. С его помощью в столице реализуется более 130 проектов, затрагивающих ключевые сферы жизни. На дискуссии выяснят, какие ресурсы нужны для масштабирования ИИ-инструментов и как оценить их долгосрочный эффект.

В этот же день участники сессии "Передайте за проезд" / "Мне только спросить", или О чем мы успели забыть в век технологий" поговорят о том, как цифровизация меняет повседневную жизнь в мегаполисах. В центре внимания – привычки, постепенно уходящие в прошлое, например поход в ведомство для оформления нужных документов или оплата проезда в транспорте наличными.

10 октября на сессии "КПЭ умного города: новый стандарт качества" рассмотрят ключевые показатели эффективности для оценки качества жизни в умных городах. Москва постоянно анализирует международные тенденции и ежегодно реализует свыше 300 цифровых проектов. 83% жителей столицы положительно оценивают влияние современных технологий на повседневность.

Глобальный цифровой форум, который организуют в рамках самого масштабного ИТ-форума России – "Цифровые решения", объединит представителей более чем 100 стран. В нем примут участие специалисты профильных ведомств, международных институтов, образовательных организаций и ведущих отраслевых компаний. Трансляции сессий будут доступны на сайте мероприятия.

Предоставление социально значимых услуг в онлайн-формате и развитие инфраструктуры электронного правительства соответствуют задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее в Московском инновационном кластере "Ломоносов" прошел Международный ТехноНаучный образовательный форум с участием стран БРИКС. В программу мероприятия вошли 40 тематических треков и 20 дискуссионных площадок – участники обсудили искусственный интеллект и рынок труда, биомедицину, космические технологии и многое другое. Отдельное внимание уделили взаимодействию стран БРИКС.