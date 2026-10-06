В Москве прошел ТехноНаучный образовательный форум с участием стран БРИКС

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В Московском инновационном кластере "Ломоносов" завершился Международный ТехноНаучный образовательный форум с участием стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба ТНФ.

Форум проходил 5–6 октября и собрал представителей науки, образования, технологического бизнеса, государственных и общественных организаций, молодых ученых и студентов из 10 стран. В программу вошли 40 тематических треков и 20 дискуссионных площадок.

Участники обсудили международное научное и образовательное сотрудничество, искусственный интеллект и рынок труда, фундаментальную науку, биомедицину, космические технологии, развитие регионов, технологическое предпринимательство и креативные индустрии. Отдельное внимание уделили взаимодействию стран БРИКС: говорили о новых моделях партнерства, совместных исследованиях, академических обменах и возможностях для молодых специалистов.

На пленарной сессии "Пульс 10 держав: драйверы роста стран БРИКС" выступили Эррол Маск и Натан Э. Браун. Дискуссию о моделях устойчивого международного партнерства открыла онлайн-приветствием официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В дискуссии участвовали футуролог и гендиректор Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов, управляющие директора РСПП Елена Афанасьева и Оксана Деревянко-Гоззи, президент Африканского бизнес-клуба Луис Гоуенд и председатель Индонезийского национального молодежного совета Тегух Иманулла.

Значительная часть программы была посвящена будущему образования. Среди экспертов – директор АНО "ТНФ" Кристина Полонская, президент по Центральной Азии и России Индийского экономического совета Алок Кумар, сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень, основатель онлайн-школы иностранных языков Anecole Анастасия Перельман.

Они обсудили навыки, которые будут востребованы в ближайшие годы, влияние ИИ на рынок труда и новые образовательные модели. Отдельные дискуссии затронули развитие образования в российских регионах и сокращение разрыва между крупными научно-образовательными центрами и территориями.

Научный блок охватил фундаментальные исследования, биомедицину и космос. Участники говорили о пути разработки от лаборатории до рынка, роли фундаментального знания в создании новых технологий и подготовке ученых и инженеров для космической отрасли.

Особое внимание на форуме уделили роли женщин в науке и технологиях. Прошли дискуссии о российских женщинах-ученых и международном сотрудничестве, а также вручение Международной премии "Женщины БРИКС+ в науке и технологиях".

Полонская отметила, что раньше в центре проекта была идея большого международного форума. Но вскоре стало понятно, что развивать науку, образование и международное сотрудничество невозможно в рамках двух дней. В связи с этим ТНФ вырос в постоянно действующую ТехноНаучную образовательную платформу, подчеркнула она.

К программе присоединились представители медиа и креативных индустрий: актриса и блогер Анна Хилькевич, модель и победительница конкурса "Мисс Россия – 2024" Валентина Алексеева, а также артист и спортсмен Александр Зарубин. В интерактивной зоне, предоставленной IT IMPERIAL, гости могли познакомиться с современными роботами. Международным информационным партнером форума выступил TV BRICS.

Ранее на Московском стартап-саммите заключили 50 соглашений о сотрудничестве. Мероприятие объединило технологических предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств из России и еще 21 страны.