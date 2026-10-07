Число обращений к сервисам МЭШ в прошлом учебном году превысило 2,1 миллиарда

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В прошлом учебном году ученики, родители и педагоги обратились к сервисам "Московской электронной школы" (МЭШ) свыше 2,1 миллиарда раз. Это почти на 15% больше, чем учебным годом ранее, сообщили в столичном департаменте образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

В департаменте отметили, что популярность МЭШ растет ежегодно. В прошлом учебном году более 70% пользователей заходили в систему через мобильные версии сервисов.

Самым востребованным сервисом стал электронный дневник. В веб-версии и мобильном приложении им воспользовались почти 1,6 миллиарда раз, что на 27% больше по сравнению с предыдущим учебным годом.

Наибольшую популярность у пользователей дневника получили разделы "Посещаемость" – почти 24,8 миллиона переходов – и "Еда", где родители оформляют заказ горячего питания для детей, – более 19,2 миллиона обращений.

Свыше 40 миллионов раз посетили библиотеку МЭШ. В ней размещено более 1,8 миллиона образовательных материалов и цифровых инструментов. В их числе – электронные учебники, видеоуроки, тесты, интерактивные приложения, рабочие тетради, виртуальные лаборатории, которыми ученики могут пользоваться самостоятельно в любое время.

К электронному журналу в веб- и мобильной версиях обратились более 76 миллионов раз. Там учителя могут онлайн выставлять оценки и отмечать посещаемость школьников, просматривать расписание и информацию о классах, создавать и проверять домашние задания.

Вместе с тем в сервисе есть чат-бот на основе искусственного интеллекта, который помогает готовить программы уроков, материалы к занятиям и задания для самостоятельной работы.

Сервисом "Портфолио учащегося" воспользовались почти 5,4 миллиона раз. Благодаря ему школьники и родители могут отслеживать информацию об учебных достижениях, результатах олимпиад, творческих и спортивных конкурсах, участии в проектах и мероприятиях.

Кроме того, в сервисе собраны рекомендации по выбору будущей специальности с перечнем подходящих университетов и колледжей, информация о профессиональных пробах и экскурсиях к работодателям. Портфолио можно выгружать в виде файла, ссылки на документ или куар-кода.

Ранее в МЭШ расширили возможности голосового доступа к электронному дневнику. Теперь получать сведения об учебе школьника можно с помощью интеллектуальных колонок Сбера.

В частности, голосовой помощник может сообщить оценки ребенка за выбранный период. Кроме того, с его помощью родители могут узнать о пропусках и опозданиях, домашних заданиях и расписании.