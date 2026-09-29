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29 сентября, 12:06

Мэр Москвы

Собянин сравнил развитие города с развитием человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все сферы города невозможно развивать по отдельности, они связаны, как организм человека. Об этом заявил Сергей Собянин на Московском стартап-саммите.

"Мы обречены заниматься всеми направлениями, потому что город как человек, каждое его направление не может развиваться отдельно по своей технологии, другие – по своей технологии. Ты либо развиваешь всю площадку, либо ты, скорее всего, не сможешь ничего развить", – сказал он.

По словам мэра столицы, экосистема mos.ru объединяет все информационные потоки и информационную технологию в городе. Платформы здравоохранения, образования, транспорта и ЖКХ работают и должны постоянно развиваться. Если одна из них отстает, остальные становятся менее эффективными.

Собянин подчеркнул, что в работе всех структур важны большие городские данные. Общий реестр населения важен для социальной защиты, образования, здравоохранения, транспортных систем и градостроительства. Сферы связаны и с точки зрения информационных историй, и с точки зрения физической инфраструктуры.

Второй Московский стартап-саммит проходит 29–30 сентября в "Сберсити". Его цель – ускорить развитие технологического предпринимательства, помочь авторам перспективных разработок найти партнеров и выйти на рынок. В мероприятии участвуют предприниматели, инвесторы, представители крупного бизнеса и органов власти.

Ранее Собянин сообщил, что в столице работает свыше 300 площадок, которые предназначены для технологических инноваций, их апробации и последующего внедрения. Однако, по его словам, успешное внедрение инноваций невозможно без подготовленной городской инфраструктуры.

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