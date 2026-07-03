Сергунина: в Москве реализовали 10 тысяч предложений пользователей платформы "Город идей"

Фото: пресс-служба ДПиИР

Благодаря платформе "Город идей" в столице воплотили в жизнь уже 10 тысяч инициатив москвичей, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Каждый может прислать свои предложения по 17 ключевым сферам: от транспорта и здравоохранения до культуры и предпринимательства.

"Сейчас платформа объединяет почти 680 тысяч горожан. Жители делятся идеями по наполнению сезонных событийных программ, благоустройству парков и дворов, развитию столичных библиотек и цифровых сервисов", – рассказала Сергунина.

Например, по направлению "Электронные проекты" реализовано более 230 инициатив. На самой платформе "Город идей" создали новые категории для сбора предложений: "Волонтерство и благотворительность", "Спорт", "Домашние питомцы". На сайте "Миллион призов" добавили возможность оставлять фото в отзывах о товарах и услугах партнеров, которые можно получить за баллы городской программы лояльности.

В столичных парках по инициативе жителей появляются новые детские и спортивные площадки, беседки и зоны для пикника. Обогащается и их культурная афиша – для посетителей организуют больше мероприятий разных форматов: концертов, ярмарок, творческих занятий, тренировок на свежем воздухе.

Юные горожане могут влиять на то, как развивается проект "Молодежь Москвы". По их предложениям прошло уже больше сотни мероприятий. Среди них – встречи с героями России, профориентационные форумы, кинофестиваль и конкурс граффити.

Москвичи принимают активное участие и в тематических проектах. Недавно более 31 тысячи человек присоединились к обсуждению такого важного вопроса, как совершенствование деловой среды. В числе самых интересных идей – создание онлайн-площадки для поиска помещений для бизнеса и потенциальных партнеров, запуск серии интервью с экспертами и резидентами столичных технопарков, расширение образовательных программ "Академии инноваторов" и внедрение виртуального ассистента по подбору грантов на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.

В рамках проекта "Библиотеки будущего" жители столицы предложили установить в читальнях медиаэкраны с анонсами ближайших мероприятий и аппараты для автоматической сдачи книг, а на их онлайн-платформах разместить подборки популярных изданий, авторов и событий месяца, основанные на отзывах горожан.

Платформа "Город идей" работает с 2014 года. Развитием проекта занимаются ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий.

В конце июня в столице стартовал прием заявок на 10-й поток акселерационной программы "Академия инноваторов". Поучаствовать приглашают авторов технологических стартапов старше 14 лет.

В рамках проекта предприниматели развивают свои идеи под руководством экспертов, презентуют собственные решения потенциальным заказчикам и находят деловых партнеров. Онлайн-платформа предлагает инструменты для открытия, развития и масштабирования технологических стартапов.