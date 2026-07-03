Траурные мероприятия в память об Али Хаменеи в Тегеране открылись молитвой

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Многодневная церемония прощания с духовным лидером Ирана Али Хаменеи началась в Тегеране. Мероприятие открылось молитвой, сообщает РИА Новости.

Меры безопасности в районе проведения церемонии усилены. Иранские политики и религиозные деятели, а также приглашенные иностранные гости по очереди подходят к гробу с телом Хаменеи.

Известно, что попрощаться с аятоллой приедет зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Иранские власти уточняли, что приглашение не получили представители стран, которые заняли "неправильную позицию" относительно ирано-американского конфликта.

Что касается мероприятия, то с 4 по 6 июля прощание будет проходить в Тегеране. В течение двух дней религиозный комплекс Имама Хомейни – основателя Исламской Республики – будет принимать всех желающих на коллективную молитву, 6 июля состоится похоронная процессия.

Тело Хаменеи 7 июля доставят в Кум, на следующий день похоронная процессия пройдет уже в Ираке – в Неджефе и Кербеле. Эти два города считаются священными для шиитов. Потом духовного лидера вернут в Иран, завершающая церемония пройдет в его родном городе Мешхеде.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов американских и израильских сил по Тегерану. Из-за сложной ситуации внутри страны и продолжавшегося конфликта с США и Израилем прощание с аятоллой решили перенести.

Новым верховным руководителем Ирана стал его сын Моджтаб. Однако он еще ни разу не был замечен на публике. При этом Хаменеи-младший выступал с посланиями к иранцам. Текст с его словами публиковали официальные СМИ Ирана.