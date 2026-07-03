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01:15

Политика

Трамп заявил, что Иран согласился почти на все условия США

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в рамках переговорного процесса согласился практически на все условия американской стороны. Об этом он сообщил в интервью CNBC.

Трамп также вновь заявил о том, что Тегеран будет закупать сельскохозяйственную продукцию у Вашингтона в рамках потенциального мирного соглашения. Однако в СМИ отмечается, что власти Ирана уже опровергали эту информацию.

Глава Белого дома добавил, что переговоры с иранской стороной все еще продолжаются.

Ранее посредники из Катара и Пакистана завершили в Дохе непрямые переговоры с представителями США и Ирана. На консультациях был достигнут определенный прогресс. Стороны также договорились продолжить диалог по меморандуму о взаимопонимании.

Следующий раунд переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном стартует 18 июля. Где именно встретятся делегации двух стран, пока неизвестно.

В Дохе завершились встречи представителей США и Ирана с посредниками из Катара и Пакистана

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