На берегу Енисея в Туве нашли сланец одной из пропавших девочек

Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

На берегу Енисея в Туве, где пропали две 13-летние девочки, был найден сланец одной из них. Об этом РИА Новости заявили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Отмечается, что обувь опознали родители. В настоящий момент на место приехали много родственников, которые вместе с волонтерами, спасателями и правоохранителями разделятся на группы, чтобы приступить к поискам.

Группы будут "закидывать" через каждые 5 километров, благодаря чему получится оперативно обследовать большую часть территории.

В Туве дети пропали1 июля. Девочки ушли из дома и не вернулись. Во время поисков у правоохранительных органов появились данные о том, что дети могли быть на берегу Енисея. Позже в этом месте обнаружили их мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

