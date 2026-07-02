Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 21:57

Экономика

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в беседе с "Вестями".

"Действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть", – сказала она.

При этом сроки и темпы понижения ключевой ставки будут зависеть от развития ситуации. По словам главы ЦБ, регулятор обновит свой прогноз развития экономической ситуации в этом месяце.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля.

В июне Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Ранее показатель держался на уровне 14,5%. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня. Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%.

Эксперты считают, что ЦБ может взять паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки. Это может случиться на фоне сохраняющихся проинфляционных факторов, при этом регулятор все чаще обращает внимание на ситуацию на топливном рынке, рост транспортных расходов и другие влияющие на инфляцию обстоятельства.

Читайте также


экономика

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика