Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в беседе с "Вестями".

"Действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть", – сказала она.

При этом сроки и темпы понижения ключевой ставки будут зависеть от развития ситуации. По словам главы ЦБ, регулятор обновит свой прогноз развития экономической ситуации в этом месяце.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля.

В июне Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Ранее показатель держался на уровне 14,5%. По оценке ЦБ, устойчивый рост цен немного снизился, однако по-прежнему остается выше целевого уровня. Годовая инфляция на середину июня составила 5,6%.

Эксперты считают, что ЦБ может взять паузу в дальнейшем снижении ключевой ставки. Это может случиться на фоне сохраняющихся проинфляционных факторов, при этом регулятор все чаще обращает внимание на ситуацию на топливном рынке, рост транспортных расходов и другие влияющие на инфляцию обстоятельства.

