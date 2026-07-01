Набиуллина призвала аккуратно пользоваться термином "переохлаждение экономики"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина попросила аккуратно применять термин "переохлаждение экономики". Ее слова передает ТАСС.

Набиуллина указала, что перегрев происходит в том случае, когда спрос превышает предложение, а переохлаждение – когда спроса не хватает для тех возможностей, которые имеются у предложения. В таком случае, по мнению главы ЦБ, должны быть задействованы неиспользованные ресурсы, в том числе трудовые.

"Давайте все-таки, – понятно, что это не научный термин, – аккуратно этим пользоваться", – подчеркнула Набиуллина в рамках выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

Она также заявила, что ЦБ не является сторонником высоких процентных ставок. По ее словам, кредиты должны быть доступны гражданам. Однако Набиуллина сообщила, что это зависит от уровня инфляции, а не от величины ключевой ставки.

"Здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции", – резюмировала она.

Ранее Набиуллина обратила внимание, что иногда Банк России обвиняют в замедлении экономического роста. Однако, по ее словам, у регулятора нет другого выбора в условиях высокой инфляции. Глава ЦБ указала, что перегрев экономики не всегда ощущается.

