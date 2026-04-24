Набиуллина заявила о возросших проинфляционных рисках в экономике РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Банк России отмечает значительное усиление проинфляционных рисков в российской экономике. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

Они, в частности, связаны с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальными корректировками в бюджетной политике. Влияние последнего фактора и сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания привели к тому, что инфляция пока не успела стабилизироваться на низких уровнях, добавила глава ЦБ.

Из-за этого, по словам Набиуллиной, российская экономика пребывает в состоянии, когда перегрев спроса практически исчерпался, а инфляция еще не успела вернуться к низким значениям. Отвечая на вопрос о сдержанных показателях динамики экономики в первом квартале текущего года, председатель Центробанка заверила, что значения удастся компенсировать в последующих периодах.

Вместе с тем в своем выступлении глава регулятора обратила внимание на продолжающуюся активность граждан по сбережению денег.

"Ставки по срочным депозитам также снижались вслед ключевой. В этих условиях граждане стали активнее использовать другие инструменты финансового рынка и накопительные счета. В целом население сохраняет высокую сберегательную активность", – пояснила Набиуллина.

Ранее глава РСПП Александр Шохин предупредил о существующих рисках замедления экономического роста России до нулевой отметки. По его словам, если тенденция будет продолжаться, то инвестиции в основной капитал будут падать быстрее, чем прогнозные минус 0,5%.

По оценке Шохина, снижение может составить до 1,5%. При этом негативные тенденции видят кабмин и Центробанк, поэтому такого развития удастся избежать.