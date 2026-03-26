26 марта, 16:18

Набиуллина заявила о недопустимости развития экономики за счет карманов граждан

Фото: ТАСС/"ФедералПресс"/Иван Кабанов

Экономику нельзя развивать за счет карманов граждан, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления с отчетом регулятора за 2025 год в Госдуме.

Она указала, что необходимо наиболее эффективно использовать ресурсы для развития. Набиуллина уверена, что раздача "дешевых" денег неминуемо приведет к росту инфляции, как уже было в 2024 году.

"На эти грабли нельзя наступать", – подчеркнула Набиуллина.

Эффективность является ключевым условием для роста экономики страны, добавила глава регулятора. В текущих условиях в России практически нет свободной рабочей силы, так как она вся задействована. Это означает, что экономика может расти только по мере роста производительности труда.

"И это основное, что мешает развитию экономики. Извините, не ключевая ставка", – заявила глава ЦБ.

Также Набиуллина прокомментировала утверждение, что для роста производительности труда нужны инвестиции и деньги. Она ответила, что инвестиции в России росли темпами по 20% в год, но производительность труда в определенные годы росла на 2%, а последний год – на меньше 1%.

"Привели эти инвестиции темп роста к росту производительности труда? Пока нет", – добавила председатель Банка России.

Ранее Набиуллина рассказывала, что в случае снижения ключевой ставки до 3% в России была бы гиперинфляция либо рост цен в десятки процентов.

Резкое снижение ставки сможет придать экономике импульс к росту, однако он быстро нивелируется увеличением цен. В долгосрочной перспективе подобные меры приведут к экономическим потерям.

Банки РФ снизили ставки по вкладам вслед за ключевой ставкой

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

