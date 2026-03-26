Набиуллина заявила о недопустимости развития экономики за счет карманов граждан

Экономику нельзя развивать за счет карманов граждан, заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления с отчетом регулятора за 2025 год в Госдуме.

Она указала, что необходимо наиболее эффективно использовать ресурсы для развития. Набиуллина уверена, что раздача "дешевых" денег неминуемо приведет к росту инфляции, как уже было в 2024 году.

"На эти грабли нельзя наступать", – подчеркнула Набиуллина.

Эффективность является ключевым условием для роста экономики страны, добавила глава регулятора. В текущих условиях в России практически нет свободной рабочей силы, так как она вся задействована. Это означает, что экономика может расти только по мере роста производительности труда.



"И это основное, что мешает развитию экономики. Извините, не ключевая ставка", – заявила глава ЦБ.

Также Набиуллина прокомментировала утверждение, что для роста производительности труда нужны инвестиции и деньги. Она ответила, что инвестиции в России росли темпами по 20% в год, но производительность труда в определенные годы росла на 2%, а последний год – на меньше 1%.

"Привели эти инвестиции темп роста к росту производительности труда? Пока нет", – добавила председатель Банка России.

Ранее Набиуллина рассказывала, что в случае снижения ключевой ставки до 3% в России была бы гиперинфляция либо рост цен в десятки процентов.

Резкое снижение ставки сможет придать экономике импульс к росту, однако он быстро нивелируется увеличением цен. В долгосрочной перспективе подобные меры приведут к экономическим потерям.

