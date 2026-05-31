Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в ЛНР

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус Старобельск – Москва в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в канале правительства региона в мессенджере MAX.

"В Рубежном беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус", – говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в районе улицы Восточная. В тот момент в салоне находились 11 пассажиров.

В результате атаки никто не пострадал. Однако была повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор.

Ранее здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждения в результате атаки украинских БПЛА. Инцидент произошел утром 28 мая. Никто не пострадал, но запланированные судебные процессы были перенесены.