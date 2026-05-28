Здание областного суда в Нижнем Новгороде повреждено после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждения в результате атаки БПЛА. На месте ЧП работают специалисты, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в мессенджере MAX.

По его информации, беспилотники ударили по региону утром 28 мая. Сбито несколько дронов. Предварительно, пострадавших нет.

"Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", – добавил Никитин.

Судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском областном суде, перенесены, сообщается на сайте судебной инстанции. Даты новых заседаний будут объявлены позже, участников процессов своевременно уведомят.

Прошедшей ночью средства ПВО России перехватили и уничтожили 62 украинских беспилотника над регионами РФ. Помимо Нижегородской области, аппараты были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Тамбовской областей, Крымом и акваторией Азовского моря.