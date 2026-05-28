28 мая, 12:47

Город

Торгово-офисное здание построили в Нагорном районе

Фото: группа компаний "Ташир"

Строительство современного многофункционального общественного центра "Электролитный" завершилось в Нагорном районе Москвы. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Объект расположен в 3 минутах ходьбы от станции метро "Нагорная". Здание переменной этажности занимает 25,2 тысячи квадратных метров.

"Новый объект станет важной точкой притяжения для жителей столицы, органично сочетая торговые, офисные и общественные пространства. Здание насчитывает 6 наземных этажей и подземный уровень", – уточнил Овчинский.

Центр ориентирован на общественные функции. В частности, здесь есть зоны отдыха, питания и повседневных услуг. На первых 2 этажах размещена торговая зона, а с 3-го по 6-й – офисные помещения. На 3-м также находится фудкорт с обеденной зоной на 200 мест и вспомогательными помещениями.

"После ввода торгово-офисного центра в эксплуатацию в районе появится 200 рабочих мест", – добавил руководитель ведомства.

В соответствии с проектом фасады, выходящие на дорогу, были выполнены из витражного остекления и полупрозрачных стеклопакетов. Такое решение позволило придать зданию легкость и светопроницаемость.

При этом северная и восточная стороны, смотрящие на соседнюю застройку, вышли более сдержанными. Во время выполнения специалисты использовали современные сэндвич-панели. Входные же зоны отмечены облицовкой из полированного гранита, а цоколь отделан композитными материалами.

Строительство торгово-офисного комплекса осуществлялось на участке площадью более 1,5 гектара, отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. По его словам, инспекторы комитета провели на объекте 44 выездные проверки, включая лабораторные и инструментальные исследования.

В рамках последнего выезда было подтверждено, что построенное здание соответствует утвержденным проектным решениям.

Еще одной особенностью нового центра является наличие современной парковочной инфраструктуры, рассчитанной на 350 машино-мест. Из них 227 находятся на открытой стоянке, а 123 – в подземном паркинге, который обслуживает офисную часть. Все парковки оборудованы местами для маломобильных граждан.

Вместе с тем план постройки предполагал благоустройство прилегающей территории. Здесь создали удобные проезды, асфальтовые тротуары, газоны и наружное освещение. Специально для маломобильных групп населения были установлены заниженные бортовые камни.

Кроме того, вокруг здания организовали круговой объезд и разделили въезды для гостей и служебного транспорта.

Ранее Овчинский анонсировал появление нового жилого квартала с бизнес-центром на Лужнецкой набережной в столичном районе Хамовники. Источником вдохновения для его архитектурного облика стало яйцо Фаберже.

Здание появится на территории жилого квартала. Рядом с ним будут находиться Комсомольский проспект, выезд на Лужнецкую эстакаду и спорткомплекс "Лужники". Строительство планируется начать в следующем году.

городстроительство

