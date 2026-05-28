Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 10:06

Город

Жилой квартал с бизнес-центром в форме эллипсоида появится в Хамовниках

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый жилой квартал с бизнес-центром построят на Лужнецкой набережной в столичном районе Хамовники. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

"Источником вдохновения для его архитектурного облика стало яйцо Фаберже. Черты ювелирного изделия угадываются в эллиптической форме, глянцевой поверхности из панорамного остекления и декоративной сетке с ромбовидным рисунком, "укутывающей" основной объем здания", – отметил он.

Общая площадь офисов составит более 26 тысяч квадратных метров. Строительство планируется начать в следующем году.

Здание появится на территории жилого квартала по адресу Лужнецкая набережная, владение 10а. Рядом с ним будут находиться Комсомольский проспект, выезд на Лужнецкую эстакаду и спорткомплекс "Лужники".

Проект также предполагает возведение двух жилых домов в неоклассическом стиле. На фасадах сделают колонны и пилястры, балюстрады, пинакли, кованые металлические ограждения и рельефные полосы с графическим кодом. На корпусах можно будет увидеть аттиковые этажи и арочную колоннаду, а на кровле – скульптуры.

Ранее в столице согласовали архитектурно-градостроительное решение новой башни в деловом центре "Москва-Сити". 52-этажный комплекс расположится в 1-м Красногвардейском проезде. Внутри здания, помимо офисов, будут торговая галерея и несколько кафе.

Читайте также


городстроительство

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика