Жилой квартал с бизнес-центром в форме эллипсоида появится в Хамовниках

Новый жилой квартал с бизнес-центром построят на Лужнецкой набережной в столичном районе Хамовники. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

"Источником вдохновения для его архитектурного облика стало яйцо Фаберже. Черты ювелирного изделия угадываются в эллиптической форме, глянцевой поверхности из панорамного остекления и декоративной сетке с ромбовидным рисунком, "укутывающей" основной объем здания", – отметил он.

Общая площадь офисов составит более 26 тысяч квадратных метров. Строительство планируется начать в следующем году.

Здание появится на территории жилого квартала по адресу Лужнецкая набережная, владение 10а. Рядом с ним будут находиться Комсомольский проспект, выезд на Лужнецкую эстакаду и спорткомплекс "Лужники".

Проект также предполагает возведение двух жилых домов в неоклассическом стиле. На фасадах сделают колонны и пилястры, балюстрады, пинакли, кованые металлические ограждения и рельефные полосы с графическим кодом. На корпусах можно будет увидеть аттиковые этажи и арочную колоннаду, а на кровле – скульптуры.

