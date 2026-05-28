28 мая, 10:20Общество
Минздрав предложил сократить больничный до трех дней для часто болеющих пациентов
Минздрав России предложил сократить срок выдачи больничного листа до трех дней для граждан, которые за последние шесть месяцев признавались нетрудоспособными четыре раза и чаще. Это следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.
После открытия больничного врач организует врачебную комиссию, задача которой – провести дополнительные обследования пациента либо направить его на стационарное лечение. По итогам работы комиссии трехдневный больничный может быть либо продлен, либо закрыт.
При этом правило не будет применяться в следующих случаях:
- оформление больничного для ухода за больным членом семьи;
- беременность;
- получение медпомощи при социально значимых заболеваниях;
- лечение методом заместительной почечной терапии;
- карантин;
- оказание медицинской помощи в условиях стационара.
Ранее Минздрав утвердил изменения в порядке формирования и выдачи больничных листов. Согласно новым правилам, родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют право на получение пособия даже в случае трудоустройства к другому страхователю.