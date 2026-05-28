28 мая, 10:20

Общество

Минздрав предложил сократить больничный до трех дней для часто болеющих пациентов

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Минздрав России предложил сократить срок выдачи больничного листа до трех дней для граждан, которые за последние шесть месяцев признавались нетрудоспособными четыре раза и чаще. Это следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

После открытия больничного врач организует врачебную комиссию, задача которой – провести дополнительные обследования пациента либо направить его на стационарное лечение. По итогам работы комиссии трехдневный больничный может быть либо продлен, либо закрыт.

При этом правило не будет применяться в следующих случаях:

  • оформление больничного для ухода за больным членом семьи;
  • беременность;
  • получение медпомощи при социально значимых заболеваниях;
  • лечение методом заместительной почечной терапии;
  • карантин;
  • оказание медицинской помощи в условиях стационара.

Ранее Минздрав утвердил изменения в порядке формирования и выдачи больничных листов. Согласно новым правилам, родители, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняют право на получение пособия даже в случае трудоустройства к другому страхователю.

