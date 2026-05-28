28 мая, 11:10

В МИД Украины заявили, что посольство США не покидает Киев

Посольство США не покидает Киев, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"Информация об эвакуации посольства США из Киева не соответствует действительности", – передает его слова News.ru, ссылаясь на украинские СМИ.

Таким образом Тихий опроверг слова главы дипломатии Евросоюза Кайи Каллас, которая ранее сообщила, что посольство США на Украине покинуло столицу страны после предупреждения о предстоящих российских ударах. При этом европейские дипмиссии, по ее словам, эвакуироваться не стали.

До этого МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным – и не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, поскольку Вооруженные силы России будут наносить удары.

Цели атак – центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях Киева, предупредили в МИД. Удары со стороны России станут ответом на атаку Киева по Старобельску, в результате которой погиб 21 человек.

