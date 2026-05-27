Аналитик Меркурис: заявление МИД РФ об ударах не стоит воспринимать как ультиматум

Предупреждение российского МИД о продолжении нанесения ударов возмездия по Киеву не стоит воспринимать как ультиматум, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис.

"Некоторые говорят, что это ультиматум. Это не ультиматум, а декларация о намерениях", – пояснил он.

По его словам, дипломатов, иностранных граждан и жителей Киева просто предупредили о том, что случится.

Эксперт также отметил, что адресаты заявления должны отнестись к нему со всей ответственностью, а также учитывать, что теперь реакция России на теракты со стороны Украины будет серьезнее.

В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в эфире радио КП сказал, что атака украинских военных по колледжу в Старобельске – это истерика Киева.

Он указал на отсутствие военного смысла в ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по образовательному учреждению. Любая атака противника так или иначе находится в логике конфликта.

"Он объясним желанием: раз у нас все так плохо из-за вас, мы вам сделаем больно. Насчет реакции Европы. Старобельск Европа проигнорировала. Сам по себе этот удар никак не консолидирует Европу. Он важен для киевского режима: убийство подростков, девушек и юношей – это их вариант сатисфакции", – сказал Казаков.

Он указал, что на Украине "все сыпется", напомнив о коррупционных скандалах, отсутствии перспектив наступления на фронте и проваленных контратак.

"И денег дают все меньше, и оружие дают все хуже. И Америка бросила, и Европа того и гляди бросит", – добавил он.

Украинские БПЛА ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 студентов и один сотрудник.

В результате атаки погиб 21 учащийся, еще более 60 человек получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Позднее российская армия нанесла массированный удар возмездия по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК противника. Для этого использовались ракеты "Орешник", "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

После этого МИД РФ рекомендовал иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а местным жителям – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. ВС РФ намерены наносить системные удары по предприятиям ВПК Украины.