В Санкт-Петербурге задержан школьник за теракт на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, который подозревается в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу главка СК России по городу.

По данным следствия, вечером 26 мая школьник поджег комплексную трансформаторную подстанцию около ж/д станции Полюстрово. Он выполнял задание куратора, которое получил в одном из мессенджеров.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело о теракте, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, которые склонили мальчика к противоправным действиям.

Ранее подросток облил горючей жидкостью полицейские автомобили в Новосибирской области и поджег. Предварительно, он сделал это ради вознаграждения, которое ему пообещал куратор. Подозреваемого задержали, им оказался житель Рязанской области 2009 года рождения. Возбуждено уголовное дело о теракте.