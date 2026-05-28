Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 12:27

Происшествия

В Санкт-Петербурге задержан школьник за теракт на железной дороге

Фото: sledcom.ru

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток, который подозревается в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу главка СК России по городу.

По данным следствия, вечером 26 мая школьник поджег комплексную трансформаторную подстанцию около ж/д станции Полюстрово. Он выполнял задание куратора, которое получил в одном из мессенджеров.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело о теракте, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступления и лиц, которые склонили мальчика к противоправным действиям.

Ранее подросток облил горючей жидкостью полицейские автомобили в Новосибирской области и поджег. Предварительно, он сделал это ради вознаграждения, которое ему пообещал куратор. Подозреваемого задержали, им оказался житель Рязанской области 2009 года рождения. Возбуждено уголовное дело о теракте.

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика