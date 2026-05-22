Дело о теракте возбуждено после поджога подростком машин полиции под Новосибирском

Фото: телеграм-канал "mvd_54"

Уголовное дело о теракте возбуждено после того, как подросток поджег автомобили полиции в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Выяснилось, что неизвестный 22 мая облил горючей жидкостью служебные автомобили возле отдела полиции в Краснообске Новосибирского района, а затем поджег их. По предварительным данным, злоумышленник совершил преступление ради вознаграждения, которое ему пообещал куратор.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался житель Рязанской области 2009 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт на железной дороге в Керчи. Теракт планировали совершить украинские спецслужбы, которые завербовали 32-летнего жителя города. По указанию куратора мужчина приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства, но злоумышленника успели задержать. Суд направил его на принудительное лечение.

