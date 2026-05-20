Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 10:27

Происшествия

ФСБ предотвратила террористический акт на железной дороге на Кубани

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Краснодаре. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Выяснилось, что с помощью мессенджера Telegram местный житель был завербован представителем украинской террористической организации, которая запрещена на территории РФ. По его заданию мужчина должен был поджечь один из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры Краснодара. Для этого злоумышленник планировал использовать самодельное зажигательное устройство.

Помимо этого, мужчина размещал в Сети фейки о российских военных, которые участвуют в спецоперации, а также выкладывал в Telegram публикации, призывая направлять деньги незаконному вооруженному формированию, действующему под покровительством Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее двое иностранных граждан задержаны в Воронежской области за подрыв БПЛА в воинской части. По данным российских спецслужб, граждане ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения были завербованы представителями Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью одного из мессенджеров.

В результате злоумышленники по заданию украинских спецслужб прибыли в Воронежскую область. Они должны были изъять оснащенные взрывчатым веществом FPV-дроны. Кроме того, иностранцы активировали и подорвали один из БПЛА на территории воинской части региона.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика