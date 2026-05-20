20 мая, 09:40

Политика

Песков назвал граничащим с безумием заявление МИД Литвы об атаке на Калининград

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков негативно отреагировал на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможности атаки на Калининград.

"Это заявление на грани безумия", – высказался он в беседе с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала угрозы литовского политика "суицидальной паранойей", обвинив его в усилении напряженности на европейском континенте.

Дипломат пояснила, что такие фобии ведут к самоубийственному курсу, и обратила отдельное внимание на публичное озвучивание последнего.

"Он говорит не о том, чтобы сделать хуже России, он говорит о том, чтобы сделать хуже своей собственной стране, обществу и населению", – указала Захарова, напомнив, что Литва граничит с Калининградской областью.

Представитель российского МИД также отметила, что авторы угроз в адрес Калининграда действуют в интересах тех, кто хочет спровоцировать конфликт в Европе. Более того, они получают за это деньги.

Ранее Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда, чтобы "показать русским" возможности Альянса. По его словам, у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

До этого экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус раскрыл, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом дипломат назвал область Кенигсбергской, отказавшись использовать русское наименование.

При этом Владимир Путин уже предупреждал, что угрозы в адрес Калининградской области приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень".

