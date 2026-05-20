20 мая, 09:43

ВС РФ отработали приведение частей в готовность к применению ядерного оружия

Видео: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в рамках учений ядерных сил отработали практические мероприятия по приведению воинских частей и соединений в высшую готовность. Об этом сообщает Минобороны.

Уточняется, что части ВС РФ обеспечили доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад. При этом личный состав ракетных соединений выполнил учебно-боевые задачи по получению боеприпасов для ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжению ими ракет и скрытному выдвижению для подготовки пусков.

Всего к учениям привлекли более 64 тысяч человек, свыше 7,8 тысячи единиц вооруженной техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля, 13 подлодок, в том числе 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.

Кроме того, в ходе учений соединения ВС РФ отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Учения продлятся до 21 мая.

Ранее Владимир Путин отмечал, что такой армии, как у России, нет ни у одной страны в мире. В частности, у государства появляется новое оружие, аналогов которому нет.

Президент приводил в пример стратегический комплекс "Авангард" и межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник". Помимо этого, российский лидер обратил внимание на наращивание сил сухопутных войск.

