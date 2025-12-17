Путин отметил уникальность российской армии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что такой армии, как у России, нет ни у одной страны в мире.

"Ребята с фронта приехали, знают, что проблем много. Но войска совершенно другие, и они воеванные", – заявил президент РФ.

Кроме того, глава государства рассказал о появлении в стране нового оружия, которого нет ни у кого в мире. Он отметил, что на международной арене такие средства поражения еще не скоро появятся. В качестве примера Путин привел стратегический комплекс "Авангард" и межконтинентальную крылатую ракету "Буревестник".

Помимо этого, российский лидер обратил внимание на наращивание сил сухопутных войск. Он также указал, что российская армия стала другой. По его словам, это касается оснащения, деятельности и работы оборонно-промышленного комплекса, а также стратегической составляющей.

"Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы. 92% – современность наших ядерных сил. Нет такого ни в одной стране, ядерной стране мира", – добавил президент РФ.

В начале года Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи сайта Global Firepower. Возглавляет список армия США, которой присвоен индекс 0,0744. У Вооруженных сил России (ВС РФ) показатель составил 0,0788. На третьей и четвертой строчке расположились Китай и Индия.

