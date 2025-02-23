Матвиенко заявила, что армия РФ показала свою эффективность в ходе СВО

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Специальная военная операция, в условиях которой Россия противостоит фактически всем странам НАТО, продемонстрировала, что на сегодняшний день в мире нет более эффективной армии, чем российская. Об этом высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Последовательный, твердый, а в иных случаях и жестко проводимый курс на восстановление и укрепление военной мощи нашего Отечества дал зримые результаты", – подчеркнула политик в своем поздравлении с 23 февраля, опубликованном на сайте СФ.

По словам спикера, российские военнослужащие достойно продолжают воинские традиции своих дедов и прадедов, демонстрируя героизм, мужество, отвагу и высокий уровень боевой подготовки. Матвиенко подчеркнула, что это позволяет с гордостью говорить о том, что "Россия была, есть и будет страной героев, страной защитников Отечества".

При этом государство намерено и дальше прилагать все усилия, чтобы поддерживать самих российских военных и их семьи.

"Мы в Совете Федерации будем продолжать работу над совершенствованием законодательной базы, регулирующей вопросы правовой и социальной защиты бойцов. И, что не менее важно, – следить за тем, насколько эффективно реализуются уже принятые законы, выстроена работа в регионах по реабилитации, трудоустройству, другой помощи солдатам и офицерам, ветеранам СВО, как полно обеспечиваются социальные гарантии их семьям", – подчеркнула политик.

При этом в нынешних непростых условиях продолжает усиливаться роль идейного противостояния, борьбы за умы и души людей, которая ведется в области информации, идеологии, пропаганды и воспитания, резюмировала Матвиенко.

До этого с Днем защитника Отечества россиян поздравил Владимир Путин. Особые слова президент адресовал солдатам и офицерам, участникам спецоперации. Глава государства подчеркнул, что они, рискуя жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее страны.