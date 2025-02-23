Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества. Видеообращение российского лидера опубликовано на www.kremlin.ru/events/president/news/76321сайте Кремля.

"Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошел через трудные испытания", – сказал он.

Особые слова поздравления президент адресовал солдатам и офицерам, участникам спецоперации. Путин подчеркнул, что они, рискуя жизнью и проявляя отвагу, решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее страны. Именно они, по словам главы государства, являются главными героями праздника, который встречает вся Россия.

Президент отметил, что в России воинская служба всегда пользовалась особым почетом, а чувства патриотизма передаются из поколения в поколение, воспитанные на вековой истории победных традиций российского воинства. Он напомнил, что 2025 год был объявлен в России Годом защитника Отечества в честь 80-летия Великой Победы – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.

Путин поблагодарил всех защитников России за их безупречную службу и подчеркнул, что стратегический курс страны на укрепление и развитие Вооруженных Сил остается неизменным. Глава государства пообещал, что боевые возможности армии и флота и дальше будут повышаться, а безусловным приоритетом является обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в СВО. Кроме того, президент подчеркнул, что серьезное внимание будет уделяться и повышению уровня соцобеспечения военнослужащих.

"Уверен, что воины России будут и впредь надежно защищать свою родную страну и свой народ. Самые добрые пожелания – вашим родным и близким, тем, кто ждет и любит вас. С праздником, новых успехов в службе на благо нашей великой Родины!", – резюмировал Путин.

Ранее Путин поговорил с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. В ходе разговора военнослужащие доложили о ходе боевых действий.

Верховный главнокомандующий поблагодарил командиров и состав подразделений за эффективное выполнение поставленных задач на участках, где украинские силы проникли в Курскую область.

До этого Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу с Украиной в регионе. Российский лидер обратил внимание, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения.