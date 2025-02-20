Генштаб ВС РФ: в ВСУ за 2024 г убиты и ранены 590 тыс военных, с начала СВО – более 1 млн

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Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что только за 2024 год потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили 590 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда".

"Только за 2024 год количество убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военнослужащих. А с начала СВО эта цифра превысила один миллион человек", – сообщил он.

Таким образом, общие потери ВСУ с начала специальной военной операции превысили миллион человек.

Рудской добавил, что существенно изменить ситуацию на поле боя киевский режим уже не сможет, прошлый год стал переломным в достижении целей СВО. По его словам, противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что общие потери украинской армии на курском направлении составили более 62 тысяч военных. Также ВСУ лишились 371 танка, 277 БМП, 228 бронетранспортеров, 1 937 боевых бронированных машин и другой техники.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял о разработке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в начале февраля. Данное решение направлено на восполнение потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).