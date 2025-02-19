Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России взяли под контроль трассу Суджа – Рыльск в ходе освобождения села Свердликово в Курской области, сообщает Минобороны.

"На начальном этапе тульские десантники, используя результаты огневого поражения авиацией, артиллерией и БПЛА, проводя штурмовые действия, захватили северную часть населенного пункта Свердликово и взяли под контроль дорогу Суджа – Рыльск", – уточнили в оборонном ведомстве.

Этого удалось достичь благодаря наступлению подразделений группировки войск "Север", включая 51-й гвардейский парашютно-десантный полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной).

Об освобождении населенного пункта стало известно 17 февраля. В тот день российские силы не только отразили четыре украинские контратаки, но и нанесли поражение живой силе и технике врага.

В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более 300 солдат, четырех танков, включая американский Abrams, пусковой установки и РЛС ЗРК, а также трех БМП, трех БТР, 15 боевых бронемашин, трех САУ и артиллерийского орудия. В плен сдались четыре украинских военнослужащих.

