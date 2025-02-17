Российская армия освободила Свердликово в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Установить контроль над селом удалось бойцам подразделений группировки войск "Север", сообщило Минобороны.

Кроме того, за сутки ВС РФ отразили четыре украинские контратаки на курском направлении.

Как уточнило оборонное ведомство, в результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 300 человек, четыре танка, включая Abrams, пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК NASAMS, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие.

Также в плен сдались четыре украинских военнослужащих.

ВС РФ 7 февраля сорвали попытку контрнаступления ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

