ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ сорвали попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

ВСУ начали контрнаступление в сторону населенных пунктов в регионе с утра 6 февраля, следует из сводки ведомства. Для этого украинские войска применили до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Также их штурмовые бригады попытались атаковать направление несколько раз.

В результате действий группировки "Север" удалось обнаружить противника. Российские подразделения отразили все атаки, обратило внимание министерство.

При отражении наступления армия Украины потеряла свыше 200 военных. При этом потери ВСУ за сутки на курском направлении составили 370 человек, 38 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 миномета, столько же пунктов управления беспилотниками, склад боеприпасов.

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", 11 танков, 7 боевых машин пехоты, 3 инженерные машины разграждения, мостоукладчик и 3 бронетранспортера.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы и места хранения и подготовки к запуску беспилотников ВСУ. Удар по целям нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены скопления живой силы и техники противника в 142 районах.