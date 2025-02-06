ВС РФ отразили контратаки ВСУ в направлении двух сел Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные отбили все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования приняли попытку контрнаступательных действий <...> ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовыми группами противника было принято несколько волн атак на указанном направлении", – рассказали в оборонном ведомстве.

Все атаки противника отражены. Населенные пункты находятся под контролем российских войск. В ходе неудачного контрнаступления ВСУ потеряли шесть танков, три машины разграждения, три БМП и 14 боевых бронемашин.

За прошедшие сутки враг только на курском направлении лишился до 205 солдат, трех танков, БТР, 15 боевых бронемашин и 17 автомобилей. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 57 860 военнослужащих и 337 танков, уточнили в Минобороны России.

Ранее Владимир Путин оценил действия ряда подразделений ВС РФ как "крутые, грамотные, дерзкие". В частности, такой оценки президента удостоились морпехи-дальневосточники. Президент уверен, что все бойцы в Курской области будут отмечены соответствующим образом.

