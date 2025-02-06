Песков заявил, что власти делают все для помощи жителям Курской области

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Власти России делают все возможное для вызволения россиян с оккупированных Украиной территорий в Курской области. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По просьбе журналистов политик прокомментировал предложения об организации гуманитарного коридора для курян. Песков уточнил, что обсуждение этого вопроса зависит от контактов, осуществляемых по линии российских военных. Они не могут проводиться в публичном режиме, пояснил он.

Ранее Владимир Путин назвал недостаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей для жителей приграничья Курской области, которые остались без имущества. Глава государства намерен обратиться к кабмину с просьбой разработать меры по выдаче дополнительных компенсаций.

Кроме того, лидер России поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области по аналогии с "Дальневосточной ипотекой". Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что области нужен такой вид ипотечной программы.