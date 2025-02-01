Дело о теракте завели против украинских боевиков после удара по машине в Курской области

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СК РФ возбудил дело против украинских боевиков, атаковавших гражданский автомобиль в Курской области 31 января, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что боевики ВФУ с помощью БПЛА, снаряженного взрывным устройством, обстреляли гражданский автомобиль, в котором находились три мирных жителя. В результате один человек погиб, двое получили ранения.

В комитете уточнили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению.

В четверг, 30-го числа, ВСУ атаковали еще два района Курской области – Рыльский и Кореневский. В результате попадания в жилой дом в деревне Воронок первого района пострадал хозяин дома.

В Кореневском районе, в свою очередь, были повреждены два дома в селе Коренево и еще один – в деревне Никипеловка. На фоне ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное.