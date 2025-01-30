Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два района Курской области – Рыльский и Кореневский, сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате попадания в жилой дом в деревне Воронок первого района пострадал хозяин дома. Сейчас военнослужащие отряда "Барс-Курск" эвакуируют пострадавшего.

"Вся необходимая медицинская помощь ему будет оказана", – цитирует Хинштейна "Газета.ру".

В Кореневском районе, в свою очередь, были повреждены два дома в селе Коренево и еще один – в деревне Никипеловка. Однако в ходе обстрела никто не пострадал, подчеркнул врио губернатора.

При этом Хинштейн указал на распространенную в телеграм-каналах информацию о том, что после атаки ВСУ пострадала группа волонтеров. В настоящий момент данные не подтверждены, уточнил политик.

Между тем, согласно новой сводке от Минобороны России, украинские формирования за все время боев в Курской области лишились 56 140 человек. Помимо этого, ВСУ потеряли 325 танков, 241 БМП, 185 бронетранспортеров, 1 653 боевые бронированные машины, 1 707 автомобилей, а также 396 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки РСЗО.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.