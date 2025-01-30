Фото: 123RF/zabelin

Украинские формирования за все время боев в Курской области лишились 56 140 человек, сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, ВСУ потеряли 325 танков, 241 БМП, 185 бронетранспортеров, 1 653 боевые бронированные машины, 1 707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS американского производства, 16 пусковых установок ЗРК, рассказали в оборонном ведомстве.

За минувшие сутки на курском направлении украинская армия лишилась более 240 военных, двух БМП, бронетранспортера, четырех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырех артиллерийских орудий, девяти минометов, двух станций РЭБ, трех пунктов управления беспилотниками и двух складов боеприпасов.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Из-за этого в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

По словам Владимира Путина, в зоне СВО происходит перелом. ВС РФ полностью перехватили стратегическую инициативу на поле боя. Российский президент подчеркнул важность сохранения набранных темпов продвижения армии РФ в зоне спецоперации для обеспечения безопасности россиян и будущего страны.