Путин заявил о переломе в зоне спецоперации

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На поле боя в зоне специальной военной операции происходит перелом. Об этом заявил Владимир Путин, передает Life.ru.

Глава государства отметил, что российские военные полностью перехватили стратегическую инициативу в зоне боевых действий. Кроме того, Путин подчеркнул важность сохранения набранных темпов продвижения армии РФ в зоне СВО. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности российских граждан и будущего РФ.

Ранее Путин назвал преступлением действия ВСУ в Курской области. При этом президент отметил, что с военной точки зрения вторжение украинских сил в регион – это авантюра, не имеющая смысла. Это подтверждают и российские, и иностранные эксперты, добавил глава государства.

По его словам, в этой ситуации святая обязанность Вооруженных сил России – выбросить противника с территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников.