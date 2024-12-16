Путин назвал "курскую авантюру" ВСУ преступлением против российского народа

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Владимир Путин назвал преступлением действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом президент заявил на коллегии Минобороны России.

"С точки зрения преступлений против народов России это очевидная вещь, это преступление. Особенно это касается страданий гражданского населения", – сказал глава государства.

При этом он отметил, что с военной точки зрения вторжение украинских сил в регион – это авантюра, не имеющая смысла. Он отметил, что это подтверждают и российские, и иностранные эксперты.

"Так и говорят – "курская авантюра". Это очевидно, потому что никакого смысла не просматривается в том, что киевский режим делает в приграничных регионах", – добавил президент.

По его словам, в этой ситуации святая обязанность Вооруженных сил России – выбросить противника с территории, задача органов военной юстиции – зафиксировать все эти преступления, особенно против мирного населения, а задача специальных служб – найти и покарать преступников.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что жители освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка несколько месяцев жили в тяжелейших условиях и их необходимо эвакуировать. Он уточнил, что российские военные освободили и их родственников, которые "жили с тяжелыми мыслями о своих родных", не имея возможности связаться с ними.

Между тем российский омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Киев о коридоре для выхода курян с оккупированных территорий. Она также напомнила, что сейчас уже пришли холода, а у многих местных жителей не подключено отопление.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

