Хинштейн заявил о готовности работать в Курской области с нацеленными на результат лицами

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что готов работать с людьми, нацеленными на результат.

"Нет у меня задачи организовать на территории Курской области какую-то революцию, я не привез пока никого, кроме помощников. Я готов работать со всеми, кто есть, лишь бы люди были нацелены на результат", – цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что не намерен критиковать или как-то оценивать работу, которая была проведена в регионе до его назначения. Политик объяснил, что это было бы неправильно, учитывая сегодняшнюю обстановку.

Хинштейн стал врио губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Врио главы во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны. Хинштейн также пообещал навести порядок в регионе, уточнив, что в этом заинтересованы местные власти.

