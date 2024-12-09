Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ, согласно которому правительство должно уйти в отставку. Соответствующее решение он озвучил на заседании с региональным кабмином, трансляция которого велась в соцсети "ВКонтакте".

Хинштейн уточнил, что в рамках закона он подписал документ, так как предыдущий глава Курской области ушел в отставку и не смог сделать этого. С этого момента, как утверждает врио губернатора региона, все представители областного правительства будут работать в статусе временно исполняющих обязанности до проведения выборов главы Курской области и формирования нового правительства.

Депутат ГД начал исполнять обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Хинштейн во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны. Он приступил к работе в регионе 7 декабря. Депутат рассчитывает на активность и неравнодушие жителей области.

