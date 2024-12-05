Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

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Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области", – говорится в документе.

Глава государства объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

"Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление. Безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится", – сказал Путин.

Как отмечается в указе, занимавший пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Президент принял его отставку по собственному желанию.

Ранее глава приграничного Кореневского района Курской области Марина Дегтярева была отправлена в отставку. Соответствующее решение принял Смирнов.

До этого было принято решение об отставке главы Суджанского района Александра Богачева. По словам местных жителей, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона. Решение было принято в ходе встречи граждан с властями области.