Глава Башкирии Хабиров опроверг слухи о своей отставке

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе прямой линии с жителями опроверг слухи о своей отставке. Как он отметил, подобные сообщения появляются еще с 12 октября 2018 года (сразу после начала работы главы региона на предыдущем сроке. – Прим. ред.).

"Это естественный процесс. Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация", – приводит РИА Новости слова Хабирова.

По словам главы Башкирии, пора привыкнуть, что он никуда не уходит. Хабиров также добавил, что скоро завершится работа по формированию правительства республики.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о своем уходе на больничный. Глава региона находился на больничном с 27 ноября. Причины недомогания не уточнялись.

До этого глава Суджанского района Курской области Александр Богачев после собственных размышлений и разговора с губернатором региона Алексеем Смирновым принял решение о сложении полномочий.