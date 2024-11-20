Глава Суджанского района Курской области объявил о сложении полномочий

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Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев после собственных размышлений и разговора с губернатором региона Алексеем Смирновым принял решение о сложении полномочий. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Богачев признался, что для него такое решение стало непростым. Однако он выразил уверенность в том, что действует в интересах жителей Суджанского района.

"Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон", – признался глава района.

Решение об отставке Богачев принял еще 12 ноября во время встречи с жителями приграничных районов Курской области. По словам местных жителей, чиновник потерял свою должность из-за молчания и нежелания идти навстречу гражданам региона.

Губернатор Смирнов принял отставку Богачева, объяснив его решение недостаточными контактами с населением. По словам главы региона, не все чиновники "достаточно отрабатывают". При этом Смирнов отметил, что также взял на себя дополнительные обязательства как можно чаще встречаться c гражданами.

