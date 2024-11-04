Глава Тамбовской области Егоров займет новую должность на федеральном уровне

Фото: tambov.gov.ru

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров займет новую должность на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"Мы подтверждаем, что Максим Егоров переходит с поста главы региона на новую работу на федеральный уровень", – говорится в сообщении.

Как уточнили в избирательной комиссии области, выборы главы региона проведут в ближайший единый день голосования в сентябре следующего года.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение уйти в отставку из-за перехода на другую работу. Он поблагодарил Владимира Путина и правительство РФ за внимание ко всем вопросам и содействие по инициативам региона. Кроме того, Голубев выразил благодарность тем, кто помогал Ростовской области делать эффективные шаги в развитии.

Между тем бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение об уходе в отставку. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поддержал его решение в связи с переходом на новое место работы. Позже депутаты избрали главой Сочи бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина.

