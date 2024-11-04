Губернатор Ростовской области Голубев принял решение уйти в отставку

Фото: телеграм-канал "Василий Голубев"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение уйти в отставку из-за перехода на другую работу. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Весь период в должности губернатора Ростовской области я ощущал вашу поддержку. Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов", – отметил Голубев.

Он также поблагодарил Владимира Путина и правительство РФ за внимание ко всем вопросам и содействие по инициативам региона. Кроме того, Голубев выразил благодарность тем, кто помогал Ростовской области делать эффективные шаги в развитии.

"Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области", – подчеркнул он.

Ранее бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский принял решение об уходе в отставку. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поддержал его решение в связи с переходом на новое место работы. Позже депутаты избрали главой Сочи бывшего вице-губернатора Кубани Андрея Прошунина.

Итоговому голосованию предшествовал конкурс по отбору кандидатур. По результатам первого этапа к участию допустили 4 человека, на втором этапе состоялось собеседование и представление программ.

