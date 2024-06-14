Глава Астрахани Полумордвинов сообщил об уходе с поста

Фото: телеграм-канал "Олег Полумордвинов"

Глава Астрахани Олег Полумордвинов заявил, что уходит со своей должности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на его телеграм-канал.

"Астраханцы, друзья! Я принял важное и непростое для себя решение. Я вынужден оставить пост главы города. Я благодарен астраханцам за совместную работу и поддержку в делах и начинаниях", – отметил он.

Полумордвинов обратил внимание, что за два года его пребывания на посту главы города было сделано многое. Он выразил надежду, что Астрахань продолжит и дальше развиваться.

Местные СМИ утверждают, что временно исполняющим обязанности мэра назначен Назар Кучерук. До вступления на должность мэра Полумордвинов руководил областным Минстроем.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально покинул свою должность по собственному желанию. Его пост на некоторое время занял первый заместитель Олег Клемешов.

В апреле главой города большинством голосов депутатов горсовета был избран Максим Кудрявцев.

