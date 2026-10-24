Три человека погибли в перевернувшейся лодке в Югре

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Моторная лодка опрокинулась на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате погибли трое мужчин, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, лодка с пассажирами на борту перевернулась 24 октября. По предварительным данным, очевидцы спасли одного человека.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, добавили в пресс-службе.

Ранее турист утонул во время рыбалки в Камызякском районе в Астраханской области. Предварительно, 43-летний житель Ставропольского края вышел в воду на резиновой лодке и не вернулся. Позже его тело обнаружила водолазная полиция.